Четирима души са загинали при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково. По първоначална информация са пострадали още трима души.

От пресслужбата на Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че катастрофата е станала на изхода на селото в посока в посока село Александрово. Сигналът е подаден в 13:16 ч.

На място са изпратени пет полицейски екипа, медици и пожарникари. Взети са ДНК проби за безспорно установяване на водачите на автомобилите.

Със съдействие на полицията дежурните екипи медици от Многопрофилната болница по активно лечение в Хасково приеха пострадалите при тежкия сблъсък. В двора на болницата се събират роднини на жертвите и потърпевшите.

Пътят между Симеоновград и Хасково е временно затворен за движение. Автомобилният трафик се пренасочва по обходен маршрут през Харманли.

Причините за тежкия инцидент се изясняват под надзора на окръжната прокуратура в Хасково.

Източник: Нова тв