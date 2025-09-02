Гранични полицаи задържаха петима мигранти и трима италианци след фалшиво повикване за спешна помощ край Царево

Гранични полицаи от Царево разкриха случай на фалшиво повикване за спешна помощ, което доведе до задържането на петима незаконни мигранти и трима италиански граждани.

Сигналът е подаден към 9:20 часа на 1-ви септември чрез телефон 112 от италианка, която твърдяла, че в землището на с. Изгрев се намират мигранти, нуждаещи се от медицинска помощ. При пристигането на патрула на място обаче са установени петима мъже без документи за самоличност и трима италианци, всички в добро здравословно състояние.

Италианските граждани са задържани. Незаконните мигранти са преминали медицински преглед и срещу тях са образувани бързи производства за незаконно преминаване на границата.

От 2023 г. граничните полицаи многократно отбелязват случаи, при които европейски граждани под предлог оказване на медицинска помощ съдействат на нелегално преминали границата чужденци. Досега на българо-турската граница са регистрирани 10 подобни случая, а прокуратурата е уведомена за всички образувани заявителски материали.

В отделен инцидент вчера вечерта гранични полицаи от Средец оказаха помощ на марокански гражданин със счупен крак, нелегално преминал границата в землището на село Белеврен. Чужденецът е транспортиран до болница за лечение, като е осигурена охрана от служители на ГПУ-Средец.

Служителите на ГД „Гранична полиция“ напомнят, че оказването на съдействие на нелегално преминали границата лица е престъпление, а системните фалшиви сигнали и опити за заобикаляне на закона ще бъдат санкционирани строго.