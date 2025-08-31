Мащабна спецакция, насочена срещу престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотици, оръжия, изнудване и други престъпления, се проведе на остров Крит. Това предаде гръцкото издание "Катимерини".

Задържани са 48 души. Открити и иззети са различни количества канабис и кокаин, пистолети, автомати и няколко превозни средства.

Сред арестуваните има полицай и двама членове на въоръжените сили, един от военноморските сили и един от военновъздушните сили.

Разследването е започнато след инцидент с взривно устройство, насочено към полицай.