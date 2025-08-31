Кола се блъсна в тир на международен път Е79 в участъка преди входа на Враца. След удара лекият автомобил се завърта и се удря в друго превозно средство. Починал е водачът на колата - турски гражданин.

Други двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, съобщава кореспондентът на БТА във Враца Лиляна Рашкова.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".