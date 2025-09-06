Българският тенис има нов повод за гордост! Иван Иванов спечели българския финал на US Open тази вечер.

Иван Иванов стигна до битката за титлата след категоричен успех над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. 16-годишният талант показа изключителна форма, реализира 7 аса и направи 25 печеливши удара, за да приключи срещата за едва 76 минути.

За Иван това беше втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“.

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата, пише Gong.bg.

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.