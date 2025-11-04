Есенната Етно палитра продължава с ритъм и усмивки и тази седмица. А тя ще завърши подобаващо в петък, 7 ноември, с още един фолклорен концерт от 16:00 ч. Мястото е добре познато и обичано – дворът на Етнографски музей – Бургас.

ДФТА "Радост" и ФТА "Никола Гинов" с хор и солисти, с диригент Пенка Петрова и с главен художествен ръководител Димитър Гинов, ще се развихрят в истински фолклорен празник. Те са добре познати на бургаската публика и са носители на редица национални и международни призове.

Концертът в петък е с вход свободен и ще изпълни с емоции двора на Етнографски музей – Бургас. Посетителите ще се докоснат до таланта на бургаските школи, носители на множество престижни награди. А в Етно кафенето ще можете да се насладите на топли напитки и вкусни предложения по време на концерта.

