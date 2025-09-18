В последната неделя на септември СНЦ „Ценности“ отново ще покаже традиционните елементи от келтската култура в рамките на Трети фестивал „Духът на келтите 2025“. Празникът по традиция за трети път ще бъде в зелената площ до ЕЦ „Флора – Бургас.

В него ще участват: СНЦ „Ценности“ от Бургас, Сдружение „Антична Тракия“ от Ямбол, Сдружение „Ситалк – Исторически реконструкции“ от Пловдив, Акустична формация „Фрея“ от Пловдив и Сдружение „Историческо наследство“ от с.Хлябово, община Тополовград.

На публиката ще бъде представено традиционното оръжие на траките и келтите, живели по нашите земи. Всеки участник може да се включи в шотландски и ирландски игри, провеждани по келтските фестивали в целия свят, като „Мързеливата пръчка”, „Царевична дупка“, „Хагис“ и др.

Музикалната част ще бъде представена от „Фрея“ - една необичайна група музиканти с уникални средновековни инструменти, пресъздаващи мелодии от ранноевропейската култура. В края на фестивала ще бъдат демонстрирани двубои с участието на гладиаторите от „Антична Тракия“ и „Ситалк – Исторически реконструкции“.

През цялото време на събитието ще работи Келтска работилница, която предлага изработване на глинени медальони, оцветяване на дървени амулети и рисуване на традиционните келтски символи. Всички изработени сувенири остават за участниците.

Събитието ще се проведе от 10.30 до 13.00 часа.

Вход свободен.