Художници от различни поколения и сфери на изобразителното изкуство ще творят и общуват сред природата на Странджа планина в близост до морския бряг. Инициативата е на Дарик радио и се провежда от 1999 година.

За това време се създаде творческа общност от над 190 талантливи артисти, които създадоха сбирка от над 600 творби от съвременното изкуство.

Тази есен организаторите на пленера „Звук и цвят“ са поканили истинско съцветие от художници.

Сред традиционните участници са автори като Румен Атанасов, Емануела Ковач, Стефан Божков, Иван Шишков, Гергана Николова, Калина Мавродиева и Юлий Таков, чиито произведения са богатство за всяка колекция.

В тазгодишното издание на пленера „Звук и цвят“ присъстват имената на осем нови автори. Това са Любен Малчев и Силвия Коева – Попова от Казанлък с поредица от участия в знакови изложби през годината; Илияна Манукова от Пловдив - живописец с нестандартни идеи в абстрактната и фигуративната живопис; Стоян Илев от Бургас – интересен автор, чиито научни и творчески изследвания са позиционирани между класическата живопис и дигиталните медии; Ангеларий Димитров – отличен с награда от СБХ за млад автор през 2024 г.; Светослав Нинов – млада надежда в графичното изкуство с награда в националния конкурс „Следващите 25“/ 2024 г.

Тази година пъстротата на пленера се допълва и от международно присъствие. То се изразява в участието на яркия илюстратор Алекси Начев, който от години живее в град Нюарк – САЩ, и Шевкет Сюнмез от Истанбул, който има български корени.

Както всяка година творбите от пленера ще бъдат представени първо пред бургаската публика в галерия „Георги Баев“. Това ще се случи в Деня на Независимостта в присъствието на авторите.

Пленерът „Звук и цвят“ се реализира с материали за рисуване и платна от „Ара Колорс“ и хартия „Фабриано“ от фирма „Директа“, с подкрепата на Министерството на културата.