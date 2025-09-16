„Най-добрите истории не са измислени, а преживени, а ние от DOCK обичаме да ги откриваме.” С тези думи организаторите обявяват началото на седмото издание на Международния фестивал за историческо документално кино DOCK 2025, който от 17 до 22 септември ще превърне Бургас в сцена на най-вълнуващото от жанра през последните няколко години.

„Да познаваш историята означава да разбираш бъдещето. За мен това е личен компас – всяка среща с миналото ми помага да виждам по-ясно утрешния ден. Затова съм убеден, че документалното кино е най-добрият начин тези уроци да оживеят,“ споделя Димитър Стоянович, един от създателите на фестивала.

От над 400 кандидатствали заглавия внимателната селекция на фестивала отличи десет визуално смели, провокативни и незабравими филма, чрез които миналото оживява и вдъхновява. Сред тях са „Рифенщал“ (Германия) – впечатляващ портрет на Лени Рифенщал, една от най-противоречивите фигури в историята и в киното, чието филмово наследство продължава да предизвиква дебати; „От кота нула“ (Палестина/Франция/Катар/Йордания) – колекция от разтърсващи свидетелства на 22-ма автори от Газа, събрани от изпълнителния продуцент Майкъл Мур; „Не съм лош човек“ (България) – личен и откровен разговор за събитията от 1968 г., пречупен през спомените на един човек, който отказва да бъде забравен; „Свързани“ (Великобритания) – вълнуващо пътуване на двама приятели, американец и руснак, които обикалят Европа в търсене на свобода и смисъл, докато над тях надвисва сянката на войната и личните им избори стават все по-съдбовни; „My Way“ (Франция/САЩ) – филм за необикновената история на песента на Франк Синатра, превърнала се в символ на самоувереност и бунт, която е променила не само музиката, но и културата на цели поколения; „Меморандум от Будапеща“ (Украйна) – политически и емоционален разказ за неизпълнените обещания на световните сили и тяхната цена за едно поколение украинци; „Малък Сачмо“ (САЩ) – интимен поглед към живота на Луис Армстронг през очите на неговата дъщеря Шарън, която разкрива тайни, скрити зад блясъка на сцената; „Чаплин и „Модерни времена“ – пътят на мълчанието“ (Франция) – изключително пътешествие в света на Чарли Чаплин и неговия шедьовър, който успява без думи да каже всичко за времето си; „Васко и цигулката“ (България) – вдъхновяваща история за пътя на виртуоза Васко Василев – от квартал „Люлин“ в София до концертмайстор на Кралската опера в Лондон; и „Отмъстителката“ (България) – разказ за Мара Бунева, една от най-ярките и силни фигури от началото на XX век, чието име се превръща в символ на борба и саможертва.

Прожекциите ще се състоят в Културния дом НХК, а оценките ще бъдат поверени на международното жури с председател гръцката режисьорка и сценаристка Мария Дуза. До нея застават филмовият продуцент Невена Семова, актьорът Малин Кръстев, историкът проф. Веселин Янчев и аниматорът с международни успехи Владимир Тодоров. Голямата награда за победителя е в размер на 2000 лева.

Паралелно с конкурсната програма DOCK 2025 включва прожекции, посветени на българската история, сред които специален филм за Съединението на България, насочен към ученици. За първи път ще се проведе и отворена лекция за основите на документалното кино, както и редица срещи и дискусии с утвърдени автори и историци, които подчертават образователния облик на фестивала и неговия принос към изграждането на историческата култура сред младата публика.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”, Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021- Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини" и Национален филмов център. А мисията му остава ясна – да бъде културна и образователна платформа, която свързва миналото с настоящето и вдъхновява бъдещето.

Повече информация за фестивала ще намерите на http://filmfestburgas.com/

П Р О Г Р А М А

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА

ДОКУМЕНТАЛНО ИСТОРИЧЕСКО КИНО В БУРГАС

DOCK 2025

„КУЛТУРЕН ДОМ НА НЕФТОФХИМИКА“, пл. „Тройката“ 1, Бургас Център

Международно жури:

Председател: Мария Дуза, режисьор, сценарист (Гърция)

Членове:

Невена Семова, кинопродуцент.

Малин Кръстев, актьор, режисьор.

Проф. Веселин Янчев, историк, СУ „Св. Климент Охридски“.

Владимир Тодоров, художник, режисьор (България-САЩ)

18 септември, четвъртък

16.30 ч. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА „120 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“:

„В търсене на Списаревски“, реж. Адела Пеева, 60 мин.

18.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„My Way (Sinatra)“ – 78 мин.

19.30 СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Васко и цигулката“ – 83 мин. (Разговор с екипа след края на прожекцията)

19 септември, петък:

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА:

14.00 ч.: Кръгла маса с учители, ученици и публика „100 години от атентата в черквата „Св. Неделя“ (участват проф. Веселин Янчев, проф. Милко Палангурски, проф. Петър Стоянович), вход свободен.

16.30 ч. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА „120 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“:

„Спасените“, Милена Милотинова, 55 мин.

18.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Отмъстителката“ – 77 мин. (Разговор с екипа след края на прожекцията)

19.30 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„From ground Zero“ - 112 мин.

20 септември, събота:

16.30 ч. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА „120 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“:

„Жертва на пешки“, реж. Асен Владимиров, 68 мин.

18.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„I'm not a bad man“ - 75 мин. (Разговор с екипа след края на прожекцията)

19.30 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Connected“ – 105 мин.

21 септември, неделя:

16.30 ч. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА „120 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“:

„Второто освобождение“, реж. Светослав Овчаров, 60 мин.

18.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Little Satchmo“ – 60 мин.

19.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Рифенщал“ – 115 мин.

22 септември, понеделник

11:00 ч. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - „Увод в (кино)документалистиката“. Лектори: проф. Петър Стоянович (историк), Димитър Стоянович (сценарист, режисьор), Лъчезар Аврамов (режисьор). ВХОД СЪС ЗАПИСВАНЕ.

16.30 ч. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА „120 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“:

„Народен дом на терора“, реж. Стойчо Шишков, 60 мин.

18.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

Budapest Memorandum – 103 мин. (Разговор с екипа след края на прожекцията)

20.00 ч. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА:

„Chaplin's Modern Times - the Path of Silence“ – 52 мин.