На 14 септември от 19:30 ч. в Летния театър Община Бургас ще почете своите бележити творци с великолепен концерт-спектакъл. Ще се пеят песни по музика на Стефан Диомов, Георги Найденов – Гого, Константин Ташев и Иван Коларов и с поезията на Недялко Йорданов, Ваньо Вълчев, Пейо Пантелеев, Христо Фотев, Петя Дубарова и Иван Ванев. Симфоничен оркестър и бенд под вещото ръководство на бургазлията Маестро Георги Милтиядов, чието дело са и новите аранжименти на песните ще поведе зрителите в една музикална разходка във времето с едни от най-красивите български песни. Публиката ще чуе емблематичните „Момчето, което говори с морето“, „Не остарявай, любов“, „Телефонна любов“, „Моето мъжко момиче“, „Нощ над града“, „Хълмът с лудата трева“, „Имало в Бургас“, „Здравей, как си, приятелю?“, „Бургаски вечери“ и много други. На сцената ще излязат Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Панайот Панайотов, Ева Найденова, група „Петте сезона“, Дани Огнянов, Марияна Добрева – Велева, Вениамин Димитров и Виктория Главчева.

Водещи на концерта ще са Мина Илиева, Георг Киряков и Теодор Каракачанов, които ще запознаят публиката с историята на всеки от авторите, родени на бургаския бряг.

Събитието е със специалното участие на актьора Димитър Маринов.

Сценария на концерта е на Маестро Стефан Диомов, режисьор е Радой Николов.

Събитието е с вход свободен, като е необходимо всички зрители да вземат предварително билет с място на нулева стойност. Билетите ще са достъпни на каса „Часовника“ от 11:00 часа на 5 септември до деня на събитието. Максималният брой билети за един човек е шест броя.

Събитието е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 и е част от проектното предложение на Община Бургас по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.