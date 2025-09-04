Стефан Цанев ще бъде част от 8-то издание на Фестивала на изкуствата Порт Прим Арт Фест с организатор Гранд хотел и СПА Приморец.

На сцената на НХК ще се играе неговата пиеса "Последната нощ на Сократ," като той ще бъде в Бургас още от самото откриване на фестивала.

Очаква Ви и още вълнуващи срещи с големи творци, не пропускайте да се докоснете до чара, силата, сенситивността, дълбоката емоционалност и възхитителна мъдрост на ТВ водещата Радина Червенова и нейната книга " Преди ме е нямало".

За Порт Прим Арт Фест пристигат и Георги Милков,Нина Николина, Ивайло Христов, Ирини Жамбонас, Атанас Атанасов, Стефан Божков и още плеяда творци. Ще има разкошни изложба, концерт, театър, късометражно кино, литературни премиери. Отбележете си дните от 1 до 4 октомври (сряда - събота).



Ето и програмата:



01.10.2025 / Сряда



17.30 ч. Откриване на фестивала / Обща изложба

Гергана Николова, Анабел Хамамджиева, Лилияна Александрова, Рафаил Георгиев – Рафо, Цветан Кръстев, Стефан Чурчулиев, Стефан Божков

Място: Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски"

Вход: свободен / Творците ще присъстват на събитието

18.30 ч. Литература / Среща с телевизионната водеща Радина Червенова и представяне на книгата ѝ "Преди ме е нямало"

Място: Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“

Вход: свободен





02.10.2025 / Четвъртък



17:00 -19.00 ч. / Кинопрожекции на късометражно кино

Селекция на Международен фестивал за късометражно кино "Карантината" с директор Георги Кръстев

Място: Морско казино, зала Петя Дубарова

Вход: свободен

19.30 ч. ПРЕДПРЕМИЕРА Музика: "GLOBAL POP" – НИНА НИКОЛИНА LIVE

Ще звучи поп музика с етно елементи от различни култури в една незабравима среща на българските корени с ритмите на глобалната сцена. Незабравимо музикално преживяване за всички поколения.

Участват: Нина Николина, Мартин Ташев (вокал, тромпет), Таня Първанова и Бисерка Пиларска (вокали), Мартин Денев (клавишни) и Калин Вельов (барабани, перкусии)

Място: Културен дом НХК, зала Тончо Русев

Вход: Билети на каса "Часовника" и Eventim

За информация и резервации: 0894 898 098





03.10.2025 / Петък



19.00 ч. Театър: Гостува ТЕАТЪР 199 "Валентин Стойчев"

"Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев / постановка: Съни Сънински

Участват: Ивайло Христов, Ирини Жамбонас, Атанас Атанасов

Място: Културен дом НХК, зала Тончо Русев

Вход: Билети на каса "Часовника"

За информация и резервации: 0894 898 098





04.10.2025 / Събота



16:30 ч. Литература: Георги Милков представя книгата "Носорог в банята"

Място: Гранд Хотел и СПА Приморец, Конферентна зала

Вход: свободен