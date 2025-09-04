Стефан Цанев ще бъде част от 8-то издание на Фестивала на изкуствата Порт Прим Арт Фест с организатор Гранд хотел и СПА Приморец.
На сцената на НХК ще се играе неговата пиеса "Последната нощ на Сократ," като той ще бъде в Бургас още от самото откриване на фестивала.
Очаква Ви и още вълнуващи срещи с големи творци, не пропускайте да се докоснете до чара, силата, сенситивността, дълбоката емоционалност и възхитителна мъдрост на ТВ водещата Радина Червенова и нейната книга " Преди ме е нямало".
За Порт Прим Арт Фест пристигат и Георги Милков,Нина Николина, Ивайло Христов, Ирини Жамбонас, Атанас Атанасов, Стефан Божков и още плеяда творци. Ще има разкошни изложба, концерт, театър, късометражно кино, литературни премиери. Отбележете си дните от 1 до 4 октомври (сряда - събота).
Ето и програмата:
01.10.2025 / Сряда
17.30 ч. Откриване на фестивала / Обща изложба
Гергана Николова, Анабел Хамамджиева, Лилияна Александрова, Рафаил Георгиев – Рафо, Цветан Кръстев, Стефан Чурчулиев, Стефан Божков
Място: Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски"
Вход: свободен / Творците ще присъстват на събитието
18.30 ч. Литература / Среща с телевизионната водеща Радина Червенова и представяне на книгата ѝ "Преди ме е нямало"
Място: Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“
Вход: свободен
02.10.2025 / Четвъртък
17:00 -19.00 ч. / Кинопрожекции на късометражно кино
Селекция на Международен фестивал за късометражно кино "Карантината" с директор Георги Кръстев
Място: Морско казино, зала Петя Дубарова
Вход: свободен
19.30 ч. ПРЕДПРЕМИЕРА Музика: "GLOBAL POP" – НИНА НИКОЛИНА LIVE
Ще звучи поп музика с етно елементи от различни култури в една незабравима среща на българските корени с ритмите на глобалната сцена. Незабравимо музикално преживяване за всички поколения.
Участват: Нина Николина, Мартин Ташев (вокал, тромпет), Таня Първанова и Бисерка Пиларска (вокали), Мартин Денев (клавишни) и Калин Вельов (барабани, перкусии)
Място: Културен дом НХК, зала Тончо Русев
Вход: Билети на каса "Часовника" и Eventim
За информация и резервации: 0894 898 098
03.10.2025 / Петък
19.00 ч. Театър: Гостува ТЕАТЪР 199 "Валентин Стойчев"
"Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев / постановка: Съни Сънински
Участват: Ивайло Христов, Ирини Жамбонас, Атанас Атанасов
Място: Културен дом НХК, зала Тончо Русев
Вход: Билети на каса "Часовника"
За информация и резервации: 0894 898 098
04.10.2025 / Събота
16:30 ч. Литература: Георги Милков представя книгата "Носорог в банята"
Място: Гранд Хотел и СПА Приморец, Конферентна зала
Вход: свободен
0 Коментара