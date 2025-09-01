Театър, кино, цирк, улично изкуство, батъли по стендъп и още много атрактивни събития Ви очакват от 5 до 8 септември в сърцето на Бургас в рамките на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха.
Амбицията на събитието е да се превърне в своеобразен мост между поколения, сцени и жанрове, обединени от комедийно изкуство.
Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев.
Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.
Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.
Програмата включва:
• Спектакли за деца - на сцена Охлюва;
• Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;
• Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;
• Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;
• Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм „Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката „Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от „Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.
• Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.
• Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.
КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.
Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.
ПРОГРАМА
5 септември | петък
19:30 ч. | Площада пред Община Бургас
Откриване на фестивала
Карнавално шествие по улица „Александровска“
20:00 ч. | Площад „Тройката“
Конкурс за най-смешен костюм
Водещ: Даниел Петканов
21:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Бай Ганьо“ - (1991)
Премиера на дигитализираната версия
(игрален - комедия)
Режисьор: Иван Ничев
Сценарий: Марко Стойчев
6 септември | събота
12:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Гостува детско шоу „Вълшебствата на Зайн“
13:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Калата“ – (2023)
(документален)
Режисьор: Станислава Калчева
Сценарий: Пенчо Ковачев и Станислава Калчева
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Привързаният балон!“ (1967)
(игрален - криминален/комедия)
Режисьор: Бинка Желязкова
Сценарий: Йордан Радичков
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Мисия Лондон“ (2010)
(игрален - комедия)
Режисьор: Димитър Митовски
Адаптация на романа „Мисия Лондон“ на Алек Попов
18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Конкурс-битка за най-добър виц
Водещ: Даниел Петканов
20:00 ч. | Културен дом НХК
Гостува постановката „Хайде да убием Матилда“
Лирична комедия с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов
Сценарий и режисура: Орлин Дяков
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Голата истина за група Жигули!“ – (2021)
(игрален - комедия/драма)
Режисьор: Виктор Божинов
Сценарий: Нели Димитрова и Ваня Николова
7 септември | неделя
11:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Гостува детската постановка „Сливи за смет“
Държавен куклен театър – Сливен
Режисьор: Петър Тодорв
13:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Парцалев“ – (2020)
(документален)
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова
Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Два диоптъра далекогледство!“ - (1976)
(игрален - комедия)
Режисьор: Петър Б. Василев
Сценарий: Братя Мормареви
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Жълт олеандър“ - (2022)
(игрален – черна комедия)
Режисьор: Лъчезар Аврамов
Сценарий: Димитър Стоянович
18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Конкурс-битка за най-добра „Стенд ъп“ импровизация
Водещ: Даниел Петканов
20:00 ч. | Културен дом НХК
Гостува „Пощенска кутия за приказки“
(най - доброто от последните 15 години)
Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Като за последно!“ – (2020)
С участието на Мария Бакалова
(игрален - драма/романтика/черна комедия)
Режисьор: Ивайло Пенчев
Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров
8 септември | понеделник
Панорама с филмите на Георги Калоянчев
12:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Любимец 13“ - (1958)
(игрален - комедия)
Режисьор: Владимир Янчев
Сценарий: Любен Попов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Езоп“ - (1969)
(игрален – драма)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Анжел Вагенщайн
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)
(игрален - комедия)
Режисьор: Петър Б.Василев
Сценарий: Павел Вежинов
18:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)
(игрален - мистерия)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Богомил Райнов
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)
(игрален - криминален/черна комедия)
Сценарий и режисура: Петър Донев
*Организаторът на събитието си запазва правото за промени по програмата, при необходимост.
0 Коментара