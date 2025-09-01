Театър, кино, цирк, улично изкуство, батъли по стендъп и още много атрактивни събития Ви очакват от 5 до 8 септември в сърцето на Бургас в рамките на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха.

Амбицията на събитието е да се превърне в своеобразен мост между поколения, сцени и жанрове, обединени от комедийно изкуство.

Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.

Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.

Програмата включва:

• Спектакли за деца - на сцена Охлюва;



• Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;



• Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;



• Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;

• Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм „Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката „Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от „Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.

• Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.

• Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.

КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.

Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

ПРОГРАМА

5 септември | петък

19:30 ч. | Площада пред Община Бургас

Откриване на фестивала

Карнавално шествие по улица „Александровска“

20:00 ч. | Площад „Тройката“

Конкурс за най-смешен костюм

Водещ: Даниел Петканов

21:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Бай Ганьо“ - (1991)

Премиера на дигитализираната версия

(игрален - комедия)

Режисьор: Иван Ничев

Сценарий: Марко Стойчев

6 септември | събота

12:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Гостува детско шоу „Вълшебствата на Зайн“

13:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Калата“ – (2023)

(документален)

Режисьор: Станислава Калчева

Сценарий: Пенчо Ковачев и Станислава Калчева

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Привързаният балон!“ (1967)

(игрален - криминален/комедия)

Режисьор: Бинка Желязкова

Сценарий: Йордан Радичков

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Мисия Лондон“ (2010)

(игрален - комедия)

Режисьор: Димитър Митовски

Адаптация на романа „Мисия Лондон“ на Алек Попов

18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Конкурс-битка за най-добър виц

Водещ: Даниел Петканов

20:00 ч. | Културен дом НХК

Гостува постановката „Хайде да убием Матилда“

Лирична комедия с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов

Сценарий и режисура: Орлин Дяков

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Голата истина за група Жигули!“ – (2021)

(игрален - комедия/драма)

Режисьор: Виктор Божинов

Сценарий: Нели Димитрова и Ваня Николова



7 септември | неделя

11:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Гостува детската постановка „Сливи за смет“

Държавен куклен театър – Сливен

Режисьор: Петър Тодорв

13:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Парцалев“ – (2020)

(документален)

Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова

Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов



14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Два диоптъра далекогледство!“ - (1976)

(игрален - комедия)

Режисьор: Петър Б. Василев

Сценарий: Братя Мормареви

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Жълт олеандър“ - (2022)

(игрален – черна комедия)

Режисьор: Лъчезар Аврамов

Сценарий: Димитър Стоянович

18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Конкурс-битка за най-добра „Стенд ъп“ импровизация

Водещ: Даниел Петканов

20:00 ч. | Културен дом НХК

Гостува „Пощенска кутия за приказки“

(най - доброто от последните 15 години)

Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Като за последно!“ – (2020)

С участието на Мария Бакалова

(игрален - драма/романтика/черна комедия)

Режисьор: Ивайло Пенчев

Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров



8 септември | понеделник

Панорама с филмите на Георги Калоянчев



12:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Любимец 13“ - (1958)

(игрален - комедия)

Режисьор: Владимир Янчев

Сценарий: Любен Попов

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Езоп“ - (1969)

(игрален – драма)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Анжел Вагенщайн

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)

(игрален - комедия)

Режисьор: Петър Б.Василев

Сценарий: Павел Вежинов

18:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)

(игрален - мистерия)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Богомил Райнов

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)

(игрален - криминален/черна комедия)

Сценарий и режисура: Петър Донев





*Организаторът на събитието си запазва правото за промени по програмата, при необходимост.