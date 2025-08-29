С тези думи Георги Тошев – журналист, продуцент и писател – докосна всички жители гости, дошли, за да преклонят глава пред паметника на Яворов. Снощи, за 67-и път в Поморие започнаха поетичните празници „Яворови дни“. Стойностното 4-дневно събитие, организирано от Народно читалище „Просвета 1888“ със съдействието на Община Поморие, бе открито от кмета Иван Алексиев. Гости на откриването бяха председателят на Общински съвет Адам Адамов, народният представител Галя Василева, Мирела Иванова – поетеса, преводач и драматург, актрисата Мария Статулова, Тодор Иванов – председател на фондация „Яворов“ – Чирпан, общински съветници и представители на арменската общност.

„Това са празници на душата, празници за всеки, който обича поезията. Радвам се, че въпреки превратностите на времето, за 67-а година организираме и провеждаме тези национални литературни празнични дни“, сподели кметът Иван Алексиев, давайки начало на програмата.

Въздействащата поетично-музикална композиция на Сияна Алексиева и Янко Лозанов и красивият танц на арменски танцов състав „Нур“ с хореограф Антония Паскалева добавиха още силни емоции към магията, наречена Яворов, във всичките ѝ сенки и светлини.

По-рано през деня в памет на поета бе прочетена заупокойна молитва, а във фоайето на читалището бе уважена и 175-годишнината от рождението на друг корифей на словото – Иван Вазов. „Българийо, аз всичко тебе дадох…“ е името на документалната изложбата, представена от директора на Националния литературен музей Атанас Капралов. Вечерта завърши с постановката „Легенда за Калиакра“. Програмата продължава до 31 август:

29 август /петък/

17.30 ч. – Проект „Памет” на издателство „Книгомания“, представен от Георги Тошев

18.30 ч. – Любен Зидаров 1923-2023 – изложба живопис, представена от Филип Зидаров и Иван Гранитски

Място: ГХГ „Дечко Стоев“

20.30 ч. – „Подир сенките на думите“ – филм на Ема Константинова и Георги Тошев. Продуцент: Община Чирпан и фондация „Пейо Яворов“

Място: НЧ „Просвета 1888“

30 август /събота/

11.00 ч. – Национален рецитал-конкурс – първи кръг

Място: НЧ „Просвета 1888“

20.30 ч. – „И аз слязох“ – новият роман на Владимир Зарев, представен от Мариана Маринова. Музикален съпровод Ема Тороманян и Александър Стайков

31 август /неделя/

10.00 ч. – Национален рецитал-конкурс – втори кръг

Място: НЧ „Просвета 1888“

20.00 ч. – Концерт и връчване на наградите от националния конкурс за поезия „От заник слънце озарени, алеят морски ширини…“, с участието на възпитаниците на НУМСИ – Бургас: Никол Георгиева, Яна Праматарова и Димитър Иванов

Място: Летен театър „Яворов“