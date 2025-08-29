Бургас е домакин на VI Международен музикално-танцов фестивал „Велека фест“.

В тазгодишното издание на фестивала участват групи за автентичен и обработен фолклор, театрална школа, школа за ориенталски танци, духов оркестър и индивидуални изпълнители от България, Русия и Украйна.

Всички те ще се представят днес на откритата сцена „Охлюва“, от 18:30 часа до 20:00 часа.

Целта на фестивала е да представи културните традиции на различни страни и народи, творчески обмен на постиженията в областта на музиката и танца, възможност на участниците да се съберат и сприятелят, чрез културната презентация на изкуството си.

Фестивалът няма конкурсен характер. Той се организира от сдружение „Велека“, гр. Бургас и Община Бургас.