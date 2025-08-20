За да избегнете нежелани и досадни гости в дома си на 21 август от 20.00 часа- отидете на театър под звездите!

"Съвършени натрапници" е вълнуваща комедия за неудобните гости и още по-нелепите домакини. На сцената на Морска гара - Бургас ще излезе първокласен актьорите стстав, начело с Герасим Георгиев – Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев, присъствие което обещава бурен смях и неочаквани обрати. Подарете си

свежа и интелигентна комедия по текста на Ж. П. Мартинез с остроумен сюжет, в който истината и лъжата си разменят местата с бързината на френски експрес.

Режисурата е поверена на утвърдения театрален майстор Николай Гундеров. Музиката към спектакъла е дело на Калин Николов.

Сюжетът ни отвежда в дома на уж приветливо парижко семейство, което получава нежелана визита от свои познати от провинцията. Те идват с поредната покана за лятна ваканция заедно, но домакините имат други планове. Започва поредица от измислици, неловки обяснения и комични опити за „спасяване“, които се заплитат в истински водовъртеж от недоразумения.

Колкото по-съвършени стават лъжите, толкова по-нелепи са ситуациите, в които изпадат героите. И както често се случва в живота – най-големите изненади идват оттам, откъдето най-малко ги очакваш.

Спектакълът обещава вечер, изпълнена със смях, остроумие и забележителна актьорска игра – идеалното театрално бягство от всекидневието.