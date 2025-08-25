Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа грузинския гражданин Е.А. Той е обвинен за това, че противозаконно е подпомогнал 24 граждани на Афганистан, Пакистан и Иран да пребивават и преминават през българска територия. Престъплението е осъществено на 23.08.2025 година на път с посока на движение от гр. Царево към с. Царево, обл. Бургас.

По време на разследването е установено, че чрез използване на микробус, в който са били превозвани гражданите на Афганистан, Пакистан и Иран. Грузинският гражданин е управлявал превозното средство. Допуснал е ПТП, след което се е укрил. Установен и задържан е на по-късен етап.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Царево искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.