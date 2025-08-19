Окръжната прокуратура в Бургас ръководи разследването по повод настъпилата смърт на 8-годишното дете, паднало от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница във водата.

Престъпното деяние е настъпило на 18 август 2025 г., а полетът е осъществен във въздуха над морето край несебърския плаж. Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая, информират от Апелативната прокуратура в Бургас.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл. 123 ал. 1 от Наказателния кодекс. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.