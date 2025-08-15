Майката на водача на АТВ, който вчера помете няколко човека на алея в курорта "Слънчев бряг", не е служител на съдебната система. Това обявиха днес от магистратурата. Оттам опровергаха информацията, разпрострпанена от Нова телевисия, в ефира на която близки на пострадалите обявифа, че "бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда".
От Окръжен съд-Бургас са категорични, че това твърдение не отговаря на истината. Ето какво обявиха от съда:
"Във връзка с разпространена в медиите информация относно пътно-транспортно произшествие с пострадали лица в к.к. „Слънчев бряг", за когото има задържано лице, заявяваме следното:
В публикациите се твърди, че майката на лицето работи в съдебната система.
Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система.
Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда".
