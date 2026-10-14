Случаят с пътнотранспортното произшествие, отнело живота на Бесим Дурмиши от Люботен, продължава да предизвиква силна обществена реакция в Република Северна Македония, особено след последните събития около обвиняемата Ива Михайлова от Кочани, пише ПРВ.мк.

Сефер Аземи, работодателят на покойния Бесим, направи емоционално и категорично изявление, в което настоява за тежка присъда лишаване от свобода и справедливост за бившия си служител.

Аземи описа Бесим като искрен, честен и изключително трудолюбив човек, като подчерта, че смъртта му е огромна загуба.

"Бесим беше мой служител - искрен, честен и много трудолюбив; нека почива в мир и Бог да дари душата му с място в рая!" - написа Аземи.

В останалата част от публикацията си той засегна пряко съдебния процес срещу Михайлова.

"Тя трябва да бъде осъдена на поне 25 години затвор!" - заяви Аземи, изразявайки мнението си за наказанието, което според него трябва да бъде наложено.

Той добави, че според него всеки, който постанови различна присъда, ще носи тежък морален товар.

Реакцията му идва в момент, когато случаят отново е във фокуса на общественото внимание след информацията, че Михайлова се намира в България, въпреки наложените от съда ограничения, забраняващи ѝ да напуска югозападната ни съседка. Министерството на вътрешните работи на РСМ издаде заповед за арест на Михайлова (както на национално, така и на международно ниво) по искане на Основния съд в Кочани.

Въпреки че в публикацията си Аземи настоява за присъда от поне 25 години затвор, съдът ще вземе решение относно вината и тежестта на наказанието въз основа на събраните доказателства и законовите разпоредби.

Съдебният процес все още не е приключил, а семейството и близките на покойния Бесим продължават да очакват правна развръзка на този трагичен случай.