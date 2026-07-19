В неделя над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след пладне и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 32°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Иван Василев в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Над планинските масиви на Западна и Централна България купестата и купесто-дъждовната облачност ще бъде значителна. На много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над масивите от Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части и временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 6 мин. и залязва в 21 ч. Продължителност на деня: 14 ч. и 54 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 55 мин. и залязва в 23 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.