Юни е един от най-приятните и динамични месеци край морето, а уикендът от 12 до 14 юни ще донесе „Пулсът на традициите“ в Бургас.

Не пропускайте Националният фолклорен фестивал за клубове по народни танци "Хоро край Лазурния бряг" на 13 юни, фестивалът "Етносфера" на остров Света Анастасия, концерти и изложби на различни локации.

А за любителите на адреналина - най-мащабното състезание по крос триатлон в България – Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“,. То ще събере рекордните 900 участници на 12-ти и 13-ти юни в района на културно-историческия комплекс „Ченгене скеле“ – рибарското селище в парк Росенец край Бургас.

12 – 13 ЮНИ

10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 ч., КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“

АУДИОВИЗУАЛНА ИЗЛОЖБА „КЪЩИТЕ И ХОРАТА“ – Архитектурни истории от българските села

Вход свободен

12 – 16 ЮНИ

Остров Света Анастасия

ФЕСТИВАЛ „ЕТНОСФЕРА“

13 юни – Ден на арменската култура

14 юни – Ден на турската култура

15 юни – Ден на ромската култура

16 юни – Ден на бургаската култура

*Курсове до острова ще се изпълняват през целия ден, за повече информация и резервация: 0882004124

11 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

11:00 часа, Етнографски музей /ул. „Славянска“ 69/

Лангиди от село Стоилово

Демонстрация в музейната етнокухня

12 ЮНИ /ПЕТЪК/

19:00 часа, Открита сцена „Охлюва“

,,ЛЪЧ НАДЕЖДА…“ – КОНЦЕРТ НА ВОКАЛНО СТУДИО ,,СЛЪНЧЕВИ КАПКИ“

художествен ръководител Мария Митева

13 ЮНИ /СЪБОТА/

09:00 часа, КТК „Ченгене скеле“

ОЛИМПИЙСКИ КРОС ТРИАТЛОН „ЛЪВСКО СЪРЦЕ“

11:30 часа, открита сцена „Охлюва"

„ЗДРАВЕЙ ВАКАНЦИЯ“ – Детски хор „Милка Стоева“

заключителен концерт подготвителни групи

16:30 часа, Площад „Тройката“

„КОРЕНЪТ НИ СЪБИРА“

ХI. НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ХОРО КРАЙ ЛАЗУРНИЯ БРЯГ“ – БУРГАС 2026

17:00 часа, КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“

Аудиовизуална изложба „Къщите и Хората“

СРЕЩА С АВТОРИТЕ – АРХИТЕКТИТЕ ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА И ГЕОРГИ НИКОЛОВ

Вход свободен

14 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/

19:00 часа, Балюстрада до КЦ „Морско казино“

НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ