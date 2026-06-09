Юни е един от най-приятните и динамични месеци край морето, а уикендът от 12 до 14 юни ще донесе „Пулсът на традициите“ в Бургас.
Не пропускайте Националният фолклорен фестивал за клубове по народни танци "Хоро край Лазурния бряг" на 13 юни, фестивалът "Етносфера" на остров Света Анастасия, концерти и изложби на различни локации.
А за любителите на адреналина - най-мащабното състезание по крос триатлон в България – Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“,. То ще събере рекордните 900 участници на 12-ти и 13-ти юни в района на културно-историческия комплекс „Ченгене скеле“ – рибарското селище в парк Росенец край Бургас.
12 – 13 ЮНИ
10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 ч., КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“
АУДИОВИЗУАЛНА ИЗЛОЖБА „КЪЩИТЕ И ХОРАТА“ – Архитектурни истории от българските села
Вход свободен
12 – 16 ЮНИ
Остров Света Анастасия
ФЕСТИВАЛ „ЕТНОСФЕРА“
13 юни – Ден на арменската култура
14 юни – Ден на турската култура
15 юни – Ден на ромската култура
16 юни – Ден на бургаската култура
*Курсове до острова ще се изпълняват през целия ден, за повече информация и резервация: 0882004124
11 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/
11:00 часа, Етнографски музей /ул. „Славянска“ 69/
Лангиди от село Стоилово
Демонстрация в музейната етнокухня
12 ЮНИ /ПЕТЪК/
19:00 часа, Открита сцена „Охлюва“
,,ЛЪЧ НАДЕЖДА…“ – КОНЦЕРТ НА ВОКАЛНО СТУДИО ,,СЛЪНЧЕВИ КАПКИ“
художествен ръководител Мария Митева
13 ЮНИ /СЪБОТА/
09:00 часа, КТК „Ченгене скеле“
ОЛИМПИЙСКИ КРОС ТРИАТЛОН „ЛЪВСКО СЪРЦЕ“
11:30 часа, открита сцена „Охлюва"
„ЗДРАВЕЙ ВАКАНЦИЯ“ – Детски хор „Милка Стоева“
заключителен концерт подготвителни групи
16:30 часа, Площад „Тройката“
„КОРЕНЪТ НИ СЪБИРА“
ХI. НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ХОРО КРАЙ ЛАЗУРНИЯ БРЯГ“ – БУРГАС 2026
17:00 часа, КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“
Аудиовизуална изложба „Къщите и Хората“
СРЕЩА С АВТОРИТЕ – АРХИТЕКТИТЕ ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА И ГЕОРГИ НИКОЛОВ
Вход свободен
14 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
19:00 часа, Балюстрада до КЦ „Морско казино“
НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ
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