В петък, 3 април, от 16.30 часа на тържествена церемония в храм „Света Богородица“ ще бъдат наградени отличените участници в конкурса за великденско яйце с послание на тема "Децата и вярата", организиран от Сливенска Митрополия, Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас.

Комисията с председател Цветанка Зретева - художник и учител по изобразително изкуство и членовете Дотка Калчева и Милка Христова, също учители по изобразително изкуство, извърши разглеждане и оценяване на постъпилите творби в Епархийския конкурс за великденско яйце с послание на тема "Децата и вярата".

След обсъждане на всички представени произведения, комисията класира участниците в двата раздела:

Раздел „Рисунка“:

I възрастова група (ДГ и ПГ):

1. Веселин Хасърджиев – ДГ „Калина Малина“ - кв. Ветрен, гр. Бургас

2. Димитрия Русева -ДГ “Брезичка”- гр. Бургас; Антон Стоянов - ДГ “Златното ключе”- гр.Бургас

3. Семина Хасанова - ДГ “Иглика”- гр. Бургас

Поощрения: Михаела Пеева - ДГ “Златното ключе”- гр. Бургас, Теодора Якимова - ДГ “Вълшебство”- гр. Бургас , Екатерина Белберска - ДГ”Синчец”- гр. Бургас

II възрастова група (I–IV клас):

1. Лазар Савов - 1 клас, Детско ателие “Калейдоскоп”- гр. Бургас

2. Радостин Андреев - 2 клас, ОУ “Елин Пелин”- гр. Бургас; Любов Йорданова - 9г., СУ “Димчо Дебелянов”- гр. Бургас

3. Пламена Симеонова - 8г., Образователен център “Школата”- гр. Бургас

Поощрения: Галина Кулеш - 2 клас, НБУ “Михаил Лъкатник”- гр. Бургас, Петра Иванова - 8г., Образователен център “Школата”- гр. Бургас , Анжелина Яръмова - 2 клас, НБУ “Михаил Лъкатник”- гр. Бургас

III възрастова група (V–VII клас):

1. Алекса Мечкова - 5 клас, Първа частна прогимназия - гр. Бургас

2. не се присъжда

3. Александър Фанев - 5 клас, СУ “Иван Вазов”- гр. Бургас

IV възрастова група (VIII–XII клас):

1. Диана Шостак - 9 клас, СУ “Иван Вазов”- гр. Бургас

2. Петра Митева - 10 клас, ПГМКР “Свети Никола”- град Бургас

3. не се присъжда

Раздел „Приложна творба“:

I възрастова група (ДГ и ПГ):

1. Мария Василева – ДГ „Брезичка“ - ДГ “Брезичка”- гр. Бургас

2. Даниел Колев – ДГ „Вълшебство“ - ДГ “Вълшебство” - гр. Бургас

3. Ирина Трамбле – ДГ „Вълшебство“ - ДГ “Вълшебство”- гр. Бургас

Поощрения: София Караманова - ДГ “Синчец”- кв. Банево, гр. Бургас, Теа Николова - 6г., Клуб “Приказен свят” към ОДК- град Несебър

II възрастова група (I–IV клас):

1. не се присъжда

2. Павел Кунчев - 1 клас, ОУ “Любен Каравелов”- гр. Бургас

3. Стефания Кондова - 4 клас, ОУ “Георги Бенковски”- гр. Бургас

III възрастова група (V–VII клас):

1. не се присъжда

2. Кристияна Касова - 13г., ЛФ “Фантазия” при НЧ” Христо Ботев 1937”- гр. Бургас

IV възрастова група (VIII–XII клас):

1, 2, 3 място не се присъждат

Поощрения: Стилиана Недкова -17г., гр. Бургас, Наджие Бекир - с. Равна Гора

Специален пасхален поздрав за всички ще отправи детски църковен хор при храм „Свети Иван Рилски“- Бургас.

Конкурсът е благословен от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений и има за цел да насърчи творческата изява на децата и учениците, да развие интереса им към изкуството и православните ценности, както и да съхрани традициите и духовното развитие.