Първият месец на 2026 г. се нарежда сред петте най-топли януарски месеца в историята в световен мащаб въпреки студените вълни в Северното полукълбо, съобщи АФП, позовавайки се на Европейската програма за наблюдение „Коперник“.

„Коперник“ е програма на Европейския съюз, която следи състоянието на сушата, океаните, атмосферата, изменението на климата и природните бедствия чрез спътникови и наземни данни.

Според месечния ѝ доклад, публикуван днес, първият месец на 2026 г. е бил петият най-топъл януари в световен мащаб, със средна температура на приземния въздух от 12,95 по Целзий. Това е с 0,51 градуса над средната стойност за периода 1991–2020 г.

Температурите през януари 2026 г. са били само с 0,28 по Целзий по-ниски от рекордния януари 2025 г. и с 1,47 по Целзий над средните стойности за периода 1850–1900 г., определян като прединдустриален.

„Януари 2026 г. ни напомни по впечатляващ начин, че климатичната система понякога може едновременно да генерира много студено време в един регион и екстремна жега в друг“, обясни Саманта Бърджис, заместник-директор на службата „Коперник“, цитирана в съобщението.

Южното полукълбо е преживяло рекордно високи температури през януари, което е довело до смъртоносни пожари в Австралия, Чили и Патагония, отбелязват от „Коперник“.

Най-сериозни температурни отклонения над средните стойности са регистрирани в Арктика, Гренландия, Южна Америка, Северна Африка и Антарктика.

В същото време през последните седмици в северното полукълбо – особено в Северна Америка, Сибир и Европа – са наблюдавани интензивни студени вълни. Това е довело до най-студения януари в Европа от 2010 г. насам, със средна температура от -2,34 по Целзий на сушата.

