Трябва ли да се откаже лечение на човек в напреднала възраст поради това, че е надживял много от съучениците си?

Средната продължителност на живота в България е около 75,8 г., спрямо 81,5 г. в Европа. Колко активно могат да живеят пенсионерите и у нас зависи от светогледа и здравословното състояние, но възрастните хора, които ценят времето и здравето си, не бива да се отказват от пълноценния живот.

Днес, с постиженията на медицината, е възможно с минимална травма да бъдат заменени износени или болни структури на човешкото тяло. Това позволява човек да бъде активен и близо до близките си максимално дълго и пълноценно, а не агонизиращ до края на дните си. Нови стави, съдови импланти, сърдечни клапи се поставят без познатите от миналото големи оперативни интервенции.

Такъв е и случаят на Митьо. На завидните 86 г. постъпва по спешност във високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък‘ с невъзможност да диша и с отоци по цялото тяло. В клиниката по кардиология специалистите откриват, че една от сърдечните му клапи, а именно митралната, е разкъсана. Пациентът е показан за оперативно лечение. Митралната клапа стандартно се оперира с отваряне на гръдната кост, голяма хирургическа травма и период на възстановяване около 2 месеца.

В Германия 86% от операциите на митралната клапа са по този начин, като само 14% от пациентите се оперират минимално инвазивно. В кардиохирургичното отделение на ,Сърце и Мозък‘ в Бургас не е така –всички пациенти с клапни заболявания се оперират минимално инвазивно. Митьо е стабилизиран с медикаменти, лекарите го подготвят за операция и го оперират ендоскопски. Под видео контрол през 4 малки разреза по гръдния кош клапата на пациента се заменя с нова, последно поколение биологична протеза. На следващия ден пациентът се разхожда в отделението по интензивни грижи, а седмица по-късно е у дома при близките си.

Подобни интервенции се извършват ежедневно от екипа на д-р Петър Узов в клиниката по кардиохирургия в ,Сърце и Мозък‘. От 2019 г д-р Узов е въвел метода за тотално ендоскопски достъп до сърдечните клапи, което го превръща в пионер за страната. Ендоскопски могат да се лекуват всички структурни заболявания на сърцето, а науката и практиката показват, че противопоказанията за метода са малко.