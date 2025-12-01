Фондация „Шанс за децата и природата на България” кани всички млади хора от Бургас и региона на Младежки арт хепънинг „Европа през моите очи“. Празникът на творчеството се организира по случай 35 години от създаването на мрежата Eurodesk, чиято основна задача е да бъде мост между младите и възможностите им за обучение, пътуване и развиване на потенциал в рамките на Европейския съюз.

На Никулден, празникът на град Бургас, от 12:00 ч. на ул. „Алеко Константинов” ще бъде кулминацията на регионалния конкурс „От рисунка до графит – Европа през моите очи“. В надпреварата се включиха над 50 млади таланти от региона.

Най-добрите три рисунки, оценени от жури в състав Иван Янков-Естео, зам.-кметът на Бургас Диана Саватева и художникът Георги Андонов, ще оживеят като истинско улично изкуство - графити, изрисувано на една от фасадите на емблематичната „улица на изкуството“.

Организаторите канят всички младежи, жители и гости на града да станат свидетели на официалното откриване на графити изкуството, рисуване на открито, информационна среща за мрежата Евродеск и куиз на европейска тематика. Ще бъдат наградени и тримата финалисти от конкурса.

Фондация „Шанс за децата и природата на България” е официална точка на Евродеск за гр. Бургас и остава ангажирана в това да информира младите хора за европейските възможности, отварящи нови врати и хоризонти.