Ученическият комитет на Община Бургас (УКОБ) кани всички на 2 декември от 19:00 часа в Еспоцентър – Флора, зала 2, когато ще се състои официалното награждаване на победителите в първото издание на младежкия поетичен конкурс „Бургас вдъхновява“.

Събитието ще бъде представено под формата на музикално-поетичен спектакъл, който ще пресъздаде атмосферата и емоциите от творбите на младите автори.

Конкурсът се организира в партньорство с Община Бургас, Младежки международен център – Бургас, както и със съдействието на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ и Авиомузей – Бургас.

„Бургас вдъхновява“ дава възможност на младите таланти да изразят своя творчески потенциал и емоционалната си връзка с града чрез поезията. Идеята е всеки участик да създаде свое стихотворение, което е вдъхновено от цитат на любим бургаски поет.

Инициативата подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година.

