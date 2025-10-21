На 21 октомври Българска православна църква почита паметта на Преподобния Иларион Велики и на Свети Иларион, епископ Мъгленски.

Свети Иларион (291-372) бил монах-отшелник наречен Велики поради това, че бил пример на християнски подвиг, велик чудотворец и лечител, баща на монашеството по Светите Земи.

Родил се в Палестина, близо до град Газа. Изпратен от родителите си езичници да учи в Александрия, където приел Светото Кръщение и станал ученик на великия отшелник и баща на монашеството Свети Антоний Велики.

БЛИЦ - Информационна агенция

Върнал се в своето отечество, Палестина. Преп. Иларион не заварил родителите си живи. Изпълнен с отшелническо настроение, той раздал имуществото си на роднини и бедни.

За себе си избрал бедността. Поселил се недалеч от Маюм Газки в едно пустинно място, между морето и езерото.

Предал се на молитви и лишения. Благочестиви люде започнали да се заселват край него. Подражавали на подвига му. Бог го прославил с дар на чудотворство. Болни получавали изцеление по неговата молитва и с допиране до неговата ръка. Като виждали това, мнозина се обръщали към Господа.



Какъвто усърден наставник на монашески живот бил преподобни Антоний за жителите на Египет, такъв станал преподобни Иларион за жителите на Палестина.

За всеки нов манастир изпросвали неговото благословение. Където и да отидел, народът на тълпи вървял подир него, желаейки да чуе от него слово за спасение. Неговите многобройни ученици в скоро време издигнали голяма обител.

Някои от тях се пръснали из Палестина и на много места основали манастири. Князе, велможи и епископи търсели неговия съвет. Преподобни Иларион силно копнеел за самота. Като взел със себе си някои от братята, отдалечил се от манастира.

С плач го изпроводили няколко хиляди люде, но не смеели да го възпрат. Той им съобщил, че изпълнява Божие повеление. хиляди хора. Странствал във Вавилон, Сицилия, Далмация и обърнал към вярата много езичници. Свети Иларион завършил земния си път в Кипър.

Свети Иларион Мъгленски живял през XII век. Той произхождал от благочестиви родители, които дълго време били бездетни.

От това безплодие особено тъжна била майката. Тя често изливала скръбта си пред Божията Майка. Веднъж в сънно видение Света Богородица й казала че роди син, който ще обърне мнозина към светлината на истината. Тя наистина родила син, който бил наречен Иларион.

Празните житници се пълнели с пшеница чрез молитва

Получил солидно образование и на осемнадесетгодишна възраст станал монах. Бързо преуспявал в духовния живот Като игумен Иларион се грижел неуморно за спасението на всички братя. Подбуждал ги да се пазят от грехове, да живеят праведно и благочестиво.

Бичувал нетрезвеността. Изучил правилата на преподобни Пахомий Велики за аскетически подвизи, той често пъти по цели нощи прекарвал без сън. Станал широко известен със светия си живот. Във време на голям глад по неговите молитви празните житници на манастира се напълнили с пшеница.

С нея той хранел не само своите, но и чуждите хора, които идвали при него за помощ. Охридският българският архиепископ Евстатий ръкоположил през 1134 г. Иларион за епископ Мъгленски.

В онова време Мъглен, град в Македония, бил известен като център на различни ереси. Свети Иларион започнал открита и смела борба срещу еретиците.

В беседи пред своето паство разкривал същността на православната вероизповед и изобличавал лъжеученията. Често излизал и в открити спорове с еретиците.

Те се озлобили силно срещу него и веднъж го били с камъни до смърт. Но Бог запазил живота му. Това чудо поразило враговете. И мнозина от тях приели православното учение. Свети Иларион тихо починал на 21 октомври 1164 година. Мощите му се оказали нетленни.

Много болни получавали изцеление от тях. В 1206 г. българският цар Калоян пренесъл тържествено светите мощи в Търново. При турското нашествие в края на ХІV век благочестиви християни ги скрили в подземие, където те дълго стояли. По-късно гръцки духовници ги открили и тайно ги пренесли в Цариград. Не е известно къде се намират сега тези свети мощи.

Какво можете да правите на 21 октомври

Знамения за православния празник гласят, че можете да се молите на Свети Иларион Велики за изцеление на душевни и телесни болести, както и за помощ при различни житейски обстоятелства.

Добре е да посветите времето в този ден на домакинската работа. Жените могат да се занимават с ръкоделие - в старите времена на този ден предците ни традиционно са се занимавали с бродиране или плетене, а по-старото поколение е учило младите.

Гадания за времето, свързани с празника

Знаците на този ден показват колко студено ще бъде:

ако листата на брезата все още не са паднали - снегът ще падне късно;

ако облаците се носят ниско - ще има слана;

ако в гората има много гъби - скоро няма да стане по-студено.

В народния календар 21 октомври е Иларионовден. По това време често е падал първият сняг.

Имен ден днес според църковния календар празнуват Иларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар и Яков.