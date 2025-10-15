Бургас се подготвя да се превърне в център на стратегически диалог за бъдещето на Черноморския регион. На 24 октомври в Международния конгресен център ще се проведе международният форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ – ключова инициатива, която цели да очертае пътя към устойчиво развитие и по-тясно сътрудничество между държавите в региона.

Община Бургас, в партньорство със Сдружение „ПроспектиМ“, научната общност, морския бизнес и неправителствения сектор, обединяват усилия, за да създадат платформа за визионерски идеи и обмен на добри практики. Събитието ще събере на едно място представители на местни и национални власти, европейски институции, университети, граждански организации и бизнеса, за да се обсъдят конкретни решения и политики за устойчиво развитие.

Форумът ще постави акцент върху няколко ключови теми – зеления преход, опазването на морската и крайбрежната среда, дигитализацията и насърчаването на иновации в синята икономика. Очаква се дискусиите да допринесат за създаването на нови партньорства между публичния сектор, академичните среди и морския бизнес, както и да се очертаят практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчив модел на развитие.

Организаторите си поставят за цел форумът да стане ежегодно събитие, което да утвърди Бургас като регионален хъб за диалог и политики в Черноморския басейн. По този начин градът ще затвърди ролята си на лидер в съвременните дебати за устойчиво местно развитие, иновации и опазване на природните ресурси.

С инициативата „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ Бургас прави още една стъпка към утвърждаване на имиджа си на модерен, отворен и ориентиран към бъдещето град, готов да бъде мост между държавите и институциите, които работят за едно по-чисто, по-иновативно и проспериращо Черно море.