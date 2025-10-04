Втори ден от водния апокалипсис, който удари Южното Черноморие. В стихията в Елените живота си загубиха трима души, а над 200 бяха евакуирани, част от тях са настанени в сградата на общината в Свети Влас.

Щетите по инфраструктурата и на двата курорта са за милиони.

По искане на областния управител на Бургас, в разчистването се включи и армията. А прокуратурата започна досъдебни производства след смъртта на трима души.

Уважаван, достоен и добър - така близките на загиналия багерист от село Тънково ще запомнят Цанко Николов.

"Беше човек с главно "Ч" не отказваше на никого помощ", каза чичото на Цанко.

Цанко загива по време на работа на 62-годишна възраст. След първата ударна вълна, която помита пътя в Елените с кал, дърво и корени, той слиза от машината си и започва да разчиства с голи ръце.

Именно в този момент го удря втората вълна - над два метра воден стълб, който връхлита с унищожителна сила. Опитва да се задържи за дебелото стебло на дървото, но след пет минути борба със стихията, природата взима връх.

"Винаги отзивчив, винаги усмихнат, никога няма да те подмине, никога няма да каже лоша дума, с която може да обиди човек", коментира първата братовчедка на Цанко - Валя пред Bulgaria ON AIR.

В опит да спаси животът на Цанко загива и Стефан Иванов. Стефан е пенсиониран граничен полицай, но като става свидетел на ужаса, се втурва на помощ като доброволец. Той влиза в морето заедно с още двама души, за да търсят багериста.

Триместната лодка обаче се преобръща от приливната вълна, а Стефан загива в морето.

Именно заради добрите хора Джули от Уелс вчера успява да се спаси. Работник от хотелския комплекс, в който живее, обаче няма този късмет.

"Все още треперя. Загубихме един от работниците на хотела - добър приятел", каза тя.