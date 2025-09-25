В четвъртък облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в юг-югозападните, за София - около 25°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Калин Петров.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В части на страната е обявен жълт код за силен вятър за 25 септември.

В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 17 мин. и залязва в 19 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 1 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 55 мин. и залязва в 20 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.