В сряда времето ще бъде предимно слънчево, съобщиха от НИМХ.

Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 28°.

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североиз