20 бебета костенурки са били откраднати от Tortoise Rescue Centre / Спасителен Център за костенурки, намиращ се в несебърското село Баня. Кражбата е извършена на 10 срещу 11 септември. Ноизлюпените костенурчета са на по-малко от година.

“Моля, ако някъде в Интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata изпратете информация за да направим проверка”, призовават от спасителния център. По случая е бил подаден и сигнал в полицията.

Има подозрение за крадеца, който се появил по-рано в центъра, огледал е бебетата и си ги е харесал, имал опит в отглеждането на костенурки. Според хората от спасителния център кражбата е извършена или с цел продажба, или с желанието да бъдат гледани като домашни любимци.