Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване, съобщава БНТ.
Влекачът на камиона се е запалил. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.
Камионът е превозвал бутилки със сок. Няма разлив по пътя.
Пътят за движение е временно затворен.
