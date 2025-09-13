На 13 септември Църквата почита Свети Корнилий. Той произхождал от знатен римски род и бил стотник (центурион) от Първи Италийския легион.

Отначало бил езичник, но повярвал в Христа, след като бил удостоен да види ангел Божий и да получи послание свише - да намери апостол Петър и да изпълнява всяка негова заръка. Тогава Корнилий и цялото му семейство приели Свето кръщение от самия апостол Петър. Корнилий напуснал войската и станал негов последовател и спътник.

Когато апостол Петър бил в Ефес, получил известие, че в град Скипиосис господствало с груба сила езичеството. Апостолът, Тимотей и Корнилий разсъждавали кой от тях да отиде да възвести словото Божие в тоя град, потънал в тъмнина и смъртна сянка. Хвърлили жребий и изборът се паднал на Корнилий.

Преданието говори, че ревностния Корнилий се отправил незабавно към жителите на тоя нечестив град. Там той претърпял много поругания и мъчения за Христа.

С Божия сила разрушил храма на Аполон и кръстил княза на тоя град, Димитрий, заедно с няколко стотици езичници.

Стигнал до дълбока старост. Бог му предизвестил деня на кончината. Той повикал в течение на известно време при себе си всички християни. Дал им последни напътствия да преуспяват в християнските добродетели. Помолил се на Бога за всички тях, оставил свой приемник и тихо и блажено починал

С течение на времето неговия гроб бил забравен и изоставен. Но светецът се явил на троадския епископ Силуан, посочил му своя гроб и внушил да се изгради на това място храм Божи. Епископът изпълнил нареждането с помощта на благодетелния християнин Евгений. От мощите на св. Корнилий се извършили много чудеса. До края на живота си служил вярно на Бога.

Имен ден празнува Корнелия.