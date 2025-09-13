В събота ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево.

На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София - около 27 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци.

На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

По Черноморието, след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен.

Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.