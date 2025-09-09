Общо 5541 МПС са засечени в нарушение на средната скорост в периода от 00:00 ч. на 7 септември до 16:00 ч. на 8 септември, съобщават от Института за пътна безопасност.

От тях цели 2080 коли (37.5%) са с чуждестранна регистрация. Камионите нарушители са 448.

От всички нарушители близо всеки трети - 1856 МПС (33.5%) са превишили средната скорост с до 10 км/ч.

През ГКПП „Капитан Андреево“ за същия период са влезли: 22 045 чуждестранни МПС, от които 1860 тежкотоварни (8.4% от общия брой влезли чуждестранни МПС).

Какво показват числата според Института?

• Близо 40% от нарушителите са чуждестранни МПС, които почти със сигурност няма да платят глобите си.

• Около 85% от всички тежкотоварни МПС в нарушение са също чуждестранни – извън реалния обхват на санкции.

• Над 1/3 от нарушенията са за незначително превишение – без обществена опасност, но използвани за статистическа „шумотевица“.

Извод: Симулация на контрол, пиар вместо управление

В МВР очевидно кипи безсмислен труд, а контролът е превърнат в празен медиен театър. В обществото се подава сензационна информация за единични случаи, за да се създаде илюзия за дейност. Така се раждат „герои“ от типа Емили с тротинетката, докато реалните проблеми се замитат под килима, пишат в анализа си от ИПБ.

Според тях се прави „неуспешен опит да се прикрие управленската немощ чрез скъпи PR кампании, а не чрез реални решения. Впечатлението е, че безопасността по пътищата се търгува – за ефирно време, рейтинг и властови комфорт”.

Институтът за пътна безопасност настоява да се прекратят медиините манипулации;

Да се предприемат структурни и кадрови промени в контролните органи; Да се спре симулацията на контрол и да се въведе реална, ефективна и справедлива пътна политика.

“Защото, както е видно и за цялото общество – контролният механизъм е в мозъчна смърт”.