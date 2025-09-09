Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е обхванал към тази сутрин около 7000 декара.

В гасенето участват 13 екипа на РДПБЗН - Хасково, като булдозер е работил през цялата нощ за изграждане на просеки. На място са и екипи на Държавните горски стопанства в Тополовград, Свиленград и Харманли. Днес в действията по овладяване на огъня ще се включат и 20 военнослужещи от военно формирование – Хасково.

Източният и южният фронт на пожара са локализирани.

Към момента няма опасност за населените места. Частичното бедствено положение в община Свиленград остава в сила.