Километрични задръствания има на АМ "Тракия" заради верижни катастрофи, задръствания има при км 109 и км 118 посока София.

Шофьори са спрeли на място, тапата е огромна. Няма данни за пострадали при катастрофите, нанесени са материални щети по колите.

"Като не се спазва дистанция, така ще е", коментират повечето водачи.

На входа за град Кърджали дължината на колоната от спрели автомобили достигат над 5 км.

По-рано главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП заяви, че е създадена мащабна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР, тъй като летният сезон върви към края си, а днешният 8 септември е официален почивен ден и мнозина са били на отдих.

По думите му пътните власти очакват в следобедните часове движението да се натовари още повече.

Участници в движението споделят и за големи задръствания на ГКПП "Маказа" посока България.

Пътен инцидент пък е причина за тапа на магистрала "Хемус". Инцидентът се е случил на 29 км в посока София. В момента движението се извършва в изпреварващата лента. Очевидци разказват, че за щастие няма загинали в ПТП-то.

От АПИ предупреждават шофьорите да карат внимателно, натоварен е трафикът по пътищата на страната след серията от три почивни дни.