Пътната обстановка в страната е натоварена заради голямото завръщане в България от Гърция и от провинцията към София, сигнализират стотици в социалните мрежи.

На входа за град Кърджали дължината на колоната от спрели автомобили достигат над 5 км.

По-рано главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП заяви, че е създадена мащабна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР, тъй като летният сезон върви към края си, а днешният 8 септември е официален почивен ден и мнозина са били на отдих.

По думите му пътните власти очакват в следобедните часове движението да се натовари още повече.

Участници в движението споделят и за големи задръствания на ГКПП "Маказа" посока България.

Пътен инцидент пък е причина за тапа на магистрала "Хемус". Инцидентът се е случил на 29 км в посока София. В момента движението се извършва в изпреварващата лента. Очевидци разказват, че за щастие няма загинали в ПТП-то.