Земетресение е регистрирано тази сутрин край Пловдив. Неговата сила е 2,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към Бан.

Трусът е станал в 8:27 часа, а епицентърът е бил до Белозем.

Няма данни да е бил усетен.