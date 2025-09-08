Земетресение е регистрирано тази сутрин край Пловдив. Неговата сила е 2,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към Бан.
Трусът е станал в 8:27 часа, а епицентърът е бил до Белозем.
Няма данни да е бил усетен.
