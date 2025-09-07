Честваме паметта на преподобния Даниил Катунакийски и предпразненството на Рождество Богородично.

Преподобният Даниил е един от подвижниците на 20-и век, обявени в последните години за светци. Той е роден в град Смирна, Мала Азия. Отишъл в Света гора съвсем млад и през 1866 г. станал монах в руския манастир "Св. Пантелеймон".

Животът на монах Даниил минал по скръбния път на гоненията, и то от свои по вяра. По онова време в манастира живеели повече гръцки и малко руски монаси, игуменът бил грък. Породили се раздори между монасите на етническа основа и през 1875 г. руските монаси поели ръководството на обителта, а гръцките били принудени да я напуснат.

Монах Даниил се заселил в килия на скита "Малката Света Анна". Но и там не бил оставен на спокойствие, затова излязъл от Атон и заживял в манастира "Св. Атанасия" близо до Солун. Там въвел светогорския устав и спечелил обичта на братята и поклонниците. След няколко години монах Даниил се върнал на Света гора и през 1881 г. заживял като подвижник в килия на скита "Катунакия", изучавал опита на големите отшелници и се стремял да им подражава. Поддържал писмовна връзка с големия подвижник Нектарий Егински, който му помагал с духовни съвети. Занимавал се и с иконопис.

Постепенно край Даниил се събрало братството на известните иконописци, наричани по неговото име Даниилеи. Той бил техен старец и наставник в духовния живот. При него се подвизавал и преподобният Йосиф Исихаст, възродил практиката на Иисусовата молитва на Атон. Запазени са много съчинения и писма със съвети на стареца Даниил до духовните му чеда. Упокоил се на 8 септември 1929 г., Рождество Богородично.

Днес се отбелязва и предпразненството на Рождество Богородично. Това е ден на подготовка за утрешния голям празник в чест на света Богородица.