Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара на територията на Национален парк „Рила“. Машината излетя в 10.31 ч., като тя ще извършва гасене по въздуха над засегнатия от огъня район в землището на село Горно Осеново, Община Симитли.







На терен работят огнеборци, горски служители и хора от Национален парк "Рила". Територията е труднодостъпна със сериозен наклон. Изгорели са близо 600 декара. Пожарът се разпространява низово, но продължава да има риск пламъците да се вдигнат високо.

Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара в Рила е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.