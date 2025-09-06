С военен ритуал на площад "Атанас Сиреков" започнаха тържествата, посветени на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В него участваха представителни блокове на военноморските, сухопътните и военновъздушните сили, както и организации на военни ветерани. Музикалният съпровод на ритуала бе в изпълнение на Духов оркестър – Бургас с диригент Анастас Камиларов.

По време на церемонията, в присъствието на много официални лица и граждани, бяха издигнати флаговете на Република България, Община Бургас и Европейския съюз.

Тържествата, организирани от Община Бургас, продължиха със заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-българската война от 1885 година. В тяхна памет бяха поднесени венци и цветя пред паметника на 24-ти черноморски пехотен полк.

Пъстър фолклорен концерт на ПФА „Странджа“ на площад "Атанас Сиреков" допълни празничната атмосфера в Бургас. На народните ритми се насладиха стотици жители и гости на Бургас.