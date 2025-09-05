Черният леопард отново е засечен в първоначалния си дом - Шуменското плато. Ловджия от града се изправил лице в лице с него в сряда.

Арх. Добрил Добрев е от хората, които от десетилетия са по пътеките на платото. Самият той е ловджия, който се е срещал с много диви животни. В сряда вечерта, малко след 18:00 часа той излязъл на обичайната си вечерна горска разходка.

В района, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му, срещу него се изправило в цял ръст и в непосредствена близост станалото вече митично животно, съобщава БНР.

Още на следващата сутрин след срещата арх. Добрил Добрев е подал сигнал в шуменската полиция. Към този момент няма официална информация за това по какъв начин ще се реагира и дали изобщо ще бъдат предприети нови действия по залавянето на черния леопард на територията на ПП "Шуменско плато".

Вече повече от два месеца в различни части на страната хора подават сигнали и твърдят, че са забелязали черен хищник от семейство котки. Последната такава информация беше от района на Дупница. Преди малко повече от седмица беше сформиран кризисен щаб в област Силистра. Хищното животно беше забелязано между селата Богданци и Търновци, община Тутракан. Полицията там незабавно започна обследване на терена, където беше забелязано животното. Сигнали за същото, или подобно животно, бяха подавани от районите на Разград, Русе и дори от съседна Румъния.

Първият сигнал, придружен от заснет клип, беше подаден късно вечерта на 19 юни в шуменската полиция, след което територията на Природен парк "Шуменско плато" беше затворена за посетители, последва мащабна акция по неговото издирване и залавяне. В Шумен дойдоха специалисти от Национален парк "Централен Балкан", ДГС "Мазалат", варненския зоопарк и много други. След като ситуацията се успокои, въпреки че леопардът не беше заловен, достъпът до Шуменското плато беше разрешен.

И сякаш малко по малко забравихме за присъствието му там, а информациите от различни краища на страната накараха мнозина да се съмняват, че такова животно изобщо съществува, други пък поддържаха тезата, че животните са няколко и бяха развити различни хипотези за техния произход.