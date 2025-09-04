Далеч сме от циганското лято, но слънчевите дни с високи температури ще продължават до настъпването на астрономическата есен на 22 септември.

Ще се радваме на приблизително добри температури, те ще са около средните за септември. От днес до неделя температурите ще бъдат от 30 до 35 градуса. Утре облачността ще се увеличава, но температурите ще останат високи.

Това каза синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин". Той поясни, че по морето ще има и мъгли.

"В неделя ще превали в планините, в понеделник се очакват превалявания в Добруджа, в Рила и Пирин. По планините времето ще бъде подходящо за високопланински туризъм, ще има слаби североизточни ветрове във високите части. Най-топло ще бъде за тези, които ще пътуват към Анталия - около 35°.

По нашето Черноморие температурата на водата ще се задържи около 24-25°, през следващата седмица постепенно ще се понижава", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Синоптикът подчерта, че тези, които ще пътуват до Западна Европа, ще усетят по-динамично време: "В Париж температурите ще са от 22 до 28°, а най-хладната европейска столица през уикенда ще бъде Осло - 21°, в неделя - около 18 градуса".

Синоптикът коментира, че градушки не се очакват, а в неделя може да има прегърмявания в Добруджа.

"В средата на следващата седмица по Черноморието ще има ниски области с ръмежи. В края на седмицата се очакват превалявания в страната, но ще бъдат слаби. Стабилизиране се очаква около 13-14 септември, което ще обхване и 15 септември. Могат да се очакват температури от 24 до 29 градуса", добави Янков.

На 15 септември, в първия учебен ден, не се очакват валежи.