Италианският дизайнер Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст.

Той е починал в дома си, съобщи модната къща.

„С безкрайна скръб Армани Груп съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен лидер: Джорджо Армани“, се казва в изявлението.

Модният дизайнер не се появи на модните си ревюта през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Миланската седмица на модата този месец, припомня Ройтерс.

Армани е роден е на 11 юли 1934 година в Пиаченца, Италия.

Той мечтае за кариера в медицината. Записва се да следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г., след три години следване, прекъсва и се записва в армията. След като служи в армията в продължение на две години, той изоставя следването си напълно и през 1957 г. намира работа като асистент и купувач в La Rinascente в Милано, тогава един от най-шикозните универсални магазини в Европа.

Започва да създава нови модели през 1970 година, които се продават в няколко модни къщи в Италия.

През 1974 година заедно със Серджо Галеоти създават и първата си модна къща, специализирана в изработката и продажбата на модерни мъжки облекла. Партньорството им продължава до смъртта на Галеоти през 1985 година. Джорджо Армани създава своята дамска линия през 1975 г.

Наричат го “краля на модата”, “най-великият моден диктатор”, както и “тъжния принц” и“майсторът на потиснатата елегантност”.

Армани диктуваше модата на няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.