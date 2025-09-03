„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че за 06.09.2025 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:

Транспортна къща

– почива

Терминал Меден рудник

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Юг каса карти за градски транспорт

каса 1

– почива

каса 12

– от 06:00 до 21:15

Автогара Запад

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)

Каса Поморие

– почива

На 6, 7 и 8 септември (събота, неделя и понеделник) всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания