„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че за 06.09.2025 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:
Транспортна къща
– почива
Терминал Меден рудник
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг каса карти за градски транспорт
каса 1
– почива
каса 12
– от 06:00 до 21:15
Автогара Запад
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
Каса Поморие
– почива
На 6, 7 и 8 септември (събота, неделя и понеделник) всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания
