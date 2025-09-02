Медицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска ясла за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки, отпада. Това се случва след обнародване в Държавен вестник на измененията в Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях от 2 септември 2025 година.

Друга важна промяна е, че отпада изследването с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.

Припомняме Ви, че вчера Министерството на здравеопазването увери, че здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно. От ведомството подчертаха, че електронизацията е приоритет, а целта е да отпадне административната тежест както за медиците, така и за родителите.



Системата вече съдържа данни от извършените медицински прегледи, а до 15 септември се очаква да бъде прехвърлена и цялата налична информация за имунизациите от НЗОК към НЗИС. Междувременно, от 2 септември започват обучения на медицинските специалисти в училища и детски градини.