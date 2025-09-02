Деньо Денев е официалната номинация на правителството за председател на ДАНС.

Кандидатурата му беше коментирана от премиера Росен Желязков. От Бургас той заяви, че тече съгласувателна процедура с президентството по позицията.

Денев и към момента е временно изпълняващ длъжността шеф на ДАНС. Той заема позицията от юни тази година, след като замени избрания начело на Комисията по досиетата Пламен Тончев.

Попитан да коментира изказването на президента Румен Радев за "брутална чистка" в ДАНС, премиерът каза, че по темата има "абсолютно неразбиране или дезинформация". "Брутална чистка" – това е доста литературно метафорично изказване. Няма данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи или нещо, което се свързва с тази терминология, каза Желязков.

На въпрос дали има срок, в който президентът трябва официално да изпрати своя отговор, премиерът обясни: "Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение, и считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не за разединение, независимо че такова се наблюдава".