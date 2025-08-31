Остават две седмици до 15 септември и започна трескава подготовка на родители, учители и ученици. Екип на bTV провери колко струва тази година всичко необходимо за първокласниците.

Списъкът с материалите за малките ученици обикновено включва тетрадки, подвързии и етикети, моливи, флумастери, спортен екип за физическо, както и чертожни инструменти.

Справка показва, че най-скъпи са ученическите раници, които са от 60 до над 200 лева. Тетрадките от 20 листа са между 0,80 лв. до 1,50 лв. За часовете по изобразително изкуство родителите трябва да отделят между 40 и 70 лв. Цената за спортното облекло, което включва тениска, маратонки и екип зависи от избора, но най-икономичните варианти започват от 100 лева.

Така общата сметка показва, че всеки родител на първокласник трябва да отдели поне по 250 лева, за да подготви детето си. Има и допълнителни разходи - като униформа и обувки, например.

С вълнение 6-годишната Андреа чака първия учебен ден. С майка ѝ са изготвили списък, а бюджетът им е 300 лв. Освен списък Андреа и майка й влизат в книжарницата и с бюджет - 300 лева. И пазарът започва. Купуват 20 тетрадки за общо 18 лв. Андреа избира и несесер с най-необходими неща – цветни моливи и флумастери. Цената е 40 лева. Освен това - нужни са и водни бои, пастели и чертожни инструменти.

"За момента се купуват все още тези раници тип "куфар“, с твърдите страни. Моето мнение е, че децата са по-малки и твърдата раница я оставяш на земята, тя не се въргаля и цапа“, каза Иван, продавач-консултант.

На такъв тип раница се спират и Андреа и майка ѝ. Цената е 99 лв. Взимат още кутия за храна, която струва 35 лв. С това списъкът е изпълнен. Крайната сума е 259 лв.

Разходите обаче не свършват дотук. "Необходими са още около 165 лв. за самите униформи и спортно облекло. Вече допълнителните дрехи, провеждат им екскурзии, заниманията по спорт, танци също се доплащат“, каза Симона, майка на Андреа.

Бъдещата първокласничка от сега има и любими предмети: "Математика и рисуване. Малки неща мога да чета и да пиша вече се уча“, обясни момичето.

За подготовката на детето си, всеки родител на ученик от начален етап, както и в 8. клас, има право на еднократна помощ от 300 лева. За да я получи, трябва да подаде декларация в районната си дирекция по социално подпомагане до 15 октомври.